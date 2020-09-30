Что не так с оценкой эффективности госзакупок в социальных сетях

Рост популярности социальных сетей — одна из главных тенденций развития интернета. Соцсети являются сегодня мощнейшим инструментом коммуникации. Ими пользуются миллиарды человек по всему миру. Поэтому неудивительно, что российские госкомпании и органы власти уделяют SMM-технологиям повышенное внимание. Социальные сети — не только возможность донести свою точку зрения до широких масс, но и удобная обратная связь: госструктуры моментально получают отклик со стороны граждан на свои заявления и поступки.

Ассоциация коммуникационных агентств России, консалтинговое агентство Prognosis и компания EmCo провели совместное исследование по оценке структуры и объема рынка госзакупок в социальных сетях за 2018 год.



По данным экспертов, общий объем госзакупок в социальных сетях оценивается в 6—8 миллиардов рублей. Из них 63% приходится на зарубежные площадки — Instagram, Facebook и YouTube. Суммарная доля отечественных соцсетей — «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и «Мой мир» — составляет 37%. Большая часть затрат уходила на онлайн-рекламу и аналитику.



«Тот факт, что количество информационных материалов и рекламы от государственных заказчиков в иностранных соцсетях значительно выше, чем количество информации, размещаемой ими на отечественных площадках, стал для нас важным открытием. Надо отметить, что YouTube, как говорится, стоит особняком. Очевидно, что у этого видеохостинга пока нет конкурентов среди российских платформ. Поэтому YouTube считается монополистом в борьбе и за пользователя, и за рекламодателя», — рассказала президент компании EmCo Анна-Мария Рыклина.



По мнению авторов исследования, сфера госзакупок в социальных сетях отличается отсутствием единой системы оценки. Эксперты выделили семь ключевых проблем:



сложности в идентификации закупок именно в социальных сетях;

отсутствие единых требований к подготовке закупочной документации;

недостаточная детализация конкурсной документации;

препятствование механики госзакупок раскрытию информации;

отсутствие объективных инструментов измерения эффективности в соцсетях;

отсутствие единых правил распределения рекламных бюджетов;

отсутствие данных по параметрам эффективности, которые устанавливают государственные компании.

«Таким образом, информация о госзакупках в социальных сетях очень плохо раскрывается. Мы не понимаем до конца, в каких источниках нам искать сведения, как они передаются, как они оцифровываются. Предстоит большая законодательная работа, чтобы в конечном итоге создать такую систему, при которой собирать и анализировать данные можно будет более качественно», — подчеркнула госпожа Рыклина.

«Список проблем с оценкой госзакупок в социальных сетях можно разделить на две части, — рассказал в интервью „Ридусу“ руководитель отдела исследований АКАР Николай Васильев. — С первого по четвертый пункты — это проблемы, касающиеся торгов. Здесь мы наблюдаем массу вещей, которые необходимо существенно упростить, сделать более прозрачными. Что касается второй части, то это вопросы, связанные непосредственно с самими рекламодателями. Они редко работают с каким-либо одним рекламным агентством. Как правило, рекламный бюджет распределяется между несколькими компаниями. Для заказчика это, конечно, удобно, не спорю. Но исследователям очень непросто собирать информацию при подобном положении дел. Кроме того, госкорпорации неохотно делятся данными о конечных целях той или иной рекламной кампании, что также усложняет оценку».