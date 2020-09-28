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Названа причина массовой гибели слонов в Зимбабве

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© pixabay.com

© pixabay.com

Генеральный директор Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Фултон Мангваниа сообщил, что причиной массовой гибели слонов в этой африканской стране стало бактериальное заболевание пастереллез, или геморрагическая септицемия.

На это указывают все полученные на данный момент результаты исследований.

По словам Мангваниа, уже погибли 34 слона, а в ближайшее время от этой болезни рискуют умереть еще много животных.

Как сообщает южноафриканская радиостанция SABC, первая группа из 12 погибших слонов была найдена 29 августа в заповеднике Хванге вблизи водопада Виктория. В последующие дни были обнаружены еще два десятка мертвых слонов.

Образцы тканей погибших животных были направлены в ряд лучших лабораторий мира, где и была установлена причина смерти.

Отмечается, что возбудителем пастереллеза является микроорганизм, проникающий в кровь через поврежденную кожу или в местах укусов. В результате он вызывает кровотечение внутренних органов, что приводит к смерти. Пастереллез часто встречается у животных на юге Африки и, в частности, в заповедниках Зимбабве, где в условиях дикой природы обитают около 90 тысяч слонов.

На всем африканском континенте в настоящее время насчитывается 350 тысяч слонов.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 слонов погибли в тайском национальном парке Као-Яй, спасая утопающего слоненка.

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