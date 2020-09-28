В Армении мужчинам старше 18 лет запретили выезжать из страны

Согласно введенному в стране военному положению, правительство Армении запретило выезжать из страны мужчинам старше 18 лет.

Уточняется, что данный запрет распространяется только на тех, кто состоит в мобилизационном резерве.

«Ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении кабмина Армении.

Ранее «Ридус» писал о том, что вечером 28 сентября вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. Там идут ожесточенные бои.

По словам официального представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, уничтожены 22 танка, 10 единиц другой бронетехники и свыше 370 военнослужащих.

Позже появилась информация о сбитом азербайджанском самолете.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.

В тот же день правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию из-за резкого обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Ранее об аналогичных мерах объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.