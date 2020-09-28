Каннский кинофестиваль пройдет в особом формате 27-29 октября

Кинофестиваль в Каннах, не состоявшийся в мае из-за пандемии коронавируса, все-таки будет проведен.

Самый престижный кинофорум в мире пройдет с 27 по 29 октября в особом формате.

Special Cannes 2020 состоится в Дворце фестивалей, где покажут четыре фильма из объявленной ранее официальной программы.

Как сообщается на сайте фестиваля, он откроется картиной «Триумф» Эммануэля Курколя. Кроме того, будут показаны ленты «Настоящие матери» японки Наоми Кавасэ, «Два Альфреда» Брюно Подалидеса и «Начало» Дэи Кулумбегашвили.

В рамках мероприятия также запланирован конкурс короткометражек.

Объявлено и том, что 74-й Каннский кинофестиваль пройдет в 2021 году с 11 по 22 мая.

Ранее «Ридус» сообщал, что провести в мае 2020 года 73-й кинофестиваль в Каннах оказалось невозможно из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, связанных с ней. Однако организаторы пообещали определиться с альтернативными формами проведения мероприятия в этом году.