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Европа снова вводит карантин: ужесточение мер сразу в нескольких странах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Европу захлестнула вторая волна: количество заболевших растет, и все больше стран вводят карантинные меры. Сегодня, 28 сентября, в Мадриде начали вводить частичный карантин, чтобы затормозить распространение коронавируса.

Испанцы могут свободно перемещаться по своему району, однако для выезда в другие части города потребуется пропуск, в котором должна быть указана цель поездки. Поясняется, что можно ездить на работу, в поликлинику и на учебу.

За последнюю неделю Испания зарегистрировала самое большое число новых случаев заболевания в ЕС — почти 300 заболевших на 100 000 жителей. В Мадриде самые высокие показатели: 700 на 100 000 человек.

Коронавирус пробирается и в другие страны. Например, Ангела Меркель на последнем выступлении заявила, что обеспокоена резким ростом количества случаев новых инфекций в Германии. Меркель призвала граждан соблюдать строгие гигиенические меры, в особенности ношение масок, если санитарное дистанцирование невозможно.

На своем выступлении Меркель предупредила, что число новых случаев инфицирования, которое в настоящее время составляет около 2000 в день, может подскочить до 19 тысяч человек в день уже к Рождеству, если не принять срочные меры.

© Flickr

Напомним, что коронавирусные ограничения начали смягчаться в Германии в середине лета, когда начался сезон каникул и отпусков. В стране открылись кафе, салоны красоты, торговые центры. Немцы начали активно путешествовать по стране, что, по мнению экспертов, и привело к росту количества заболевших.

Пока Германия не планирует вновь закрывать школы и переводить рабочих на удаленку. Но местные власти не исключают, что карантинные меры могут ужесточиться с ростом числа заболевших.

На прошлой неделе директор ВОЗ по здравоохранению в Европе Ханс Клюге заявил, что в настоящее время наблюдается всплеск заболеваемости, хотя число смертей по-прежнему остается относительно стабильным. Но это не будет продолжаться вечно, и уже в следующем месяце увеличится число ежедневных смертей от вируса.

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Комментарии (1)

  • Small a17e87b240
    Татьяна Бычковасегодня, 17:56

    Автор вы где сведения берете ? Я живу в Испании , больницы пустые . При такой статистике , что вы даете , мы должны все вымереть.

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