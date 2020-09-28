Европа снова вводит карантин: ужесточение мер сразу в нескольких странах

Европу захлестнула вторая волна: количество заболевших растет, и все больше стран вводят карантинные меры. Сегодня, 28 сентября, в Мадриде начали вводить частичный карантин, чтобы затормозить распространение коронавируса.

Испанцы могут свободно перемещаться по своему району, однако для выезда в другие части города потребуется пропуск, в котором должна быть указана цель поездки. Поясняется, что можно ездить на работу, в поликлинику и на учебу.

За последнюю неделю Испания зарегистрировала самое большое число новых случаев заболевания в ЕС — почти 300 заболевших на 100 000 жителей. В Мадриде самые высокие показатели: 700 на 100 000 человек.



Коронавирус пробирается и в другие страны. Например, Ангела Меркель на последнем выступлении заявила, что обеспокоена резким ростом количества случаев новых инфекций в Германии. Меркель призвала граждан соблюдать строгие гигиенические меры, в особенности ношение масок, если санитарное дистанцирование невозможно.

На своем выступлении Меркель предупредила, что число новых случаев инфицирования, которое в настоящее время составляет около 2000 в день, может подскочить до 19 тысяч человек в день уже к Рождеству, если не принять срочные меры.

Напомним, что коронавирусные ограничения начали смягчаться в Германии в середине лета, когда начался сезон каникул и отпусков. В стране открылись кафе, салоны красоты, торговые центры. Немцы начали активно путешествовать по стране, что, по мнению экспертов, и привело к росту количества заболевших.



Пока Германия не планирует вновь закрывать школы и переводить рабочих на удаленку. Но местные власти не исключают, что карантинные меры могут ужесточиться с ростом числа заболевших.

На прошлой неделе директор ВОЗ по здравоохранению в Европе Ханс Клюге заявил, что в настоящее время наблюдается всплеск заболеваемости, хотя число смертей по-прежнему остается относительно стабильным. Но это не будет продолжаться вечно, и уже в следующем месяце увеличится число ежедневных смертей от вируса.

