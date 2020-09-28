Ученые назвали еще одну опасность татуировок

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что кожа с татуировками потеет не так сильно, как чистый участок кожи.

По мнению специалистов, это может мешать способности организма охлаждаться, а значит, нарушается регуляция температуры тела. Постоянный перегрев ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы, а также к другим заболеваниям.

Нормальное потоотделение помогает регулировать температуру тела. В этом нашему организму помогают эккриновые потовые железы, расположенные по всему телу. Повреждение эккриновых желез может ухудшить потоотделение, пишут ученые.

Предыдущие исследования показали, что татуированная кожа имеет более высокую концентрацию натрия в поте, что свидетельствует о снижении функции эккриновых потовых протоков.

Процесс нанесения татуировки требует до 3000 проколов кожи в минуту, что может привести к повреждению потовых желез. Для нашего исследования мы пригласили добровольцев с татуировками на верхней или нижней части рук размером не менее 5,6 квадратных сантиметров и прилегающими участками нетатуированной кожи. Мы хотели проверить, как их организм справляется с задачей потоотделения, — рассказали исследователи.

Чтобы стимулировать выработку пота, добровольцы носили специальный костюм, в котором циркулировала вода с постоянной температурой более 50º. Через полчаса у участников измерили температуру тела, а также тщательно изучили татуированные и чистые участки кожи.

Ученым было важно выяснить скорость потоотделения, кровоток и температуру кожи как на татуированных, так и на нетатуированных участках кожи на одной и той же руке.



Оказалось, что татуированные и нетатуированные участки начали потеть примерно в одно и то же время, что говорит о том, что нервные сигналы, ведущие к потовым железам, нормально функционируют у людей с тату.

Однако на тату-участках пота была гораздо меньше, чем на чистой коже. Это может свидетельствовать о том, что повреждение желез на этих участках произошло во время нанесения рисунка. Данные, полученные в исследовании, указывают на то, что татуировки отрицательно влияют на функцию эккриновых потовых желез.