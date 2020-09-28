Проблемы с беременностью и риск ослепнуть: ТОП-5 мифов о коррекции зрения

Операция по коррекции зрения с каждым годом становится все популярнее. Вернуть хорошее зрение теперь можно почти в любом городе и по доступной цене.

Несмотря на популярность, вокруг этой операции скопилось много мифов, которые мешают принять решение многим из тех, кто мучается с линзами и очками. «Ридус» побеседовал с врачом высшей категории, офтальмохирургом Сергеем Никулиным, который развеял самые популярные страхи о коррекции зрения.

Правда ли, что коррекцию зрения можно делать всего раз в жизни? Получается, что спешить с операцией не стоит, если хочешь, чтобы хорошего зрения «хватило» надолго?

При необходимости лазерная коррекция зрения может проводиться не единожды. Но это зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. Главной из них является толщина роговой оболочки. Она должна составлять не менее 480-500 мкм, чтобы можно было проводить операцию.

И конечно, нельзя забывать, что процедура противопоказана пациентам с катарактой, глаукомой, сахарным диабетом, воспалительными, инфекционными и другими заболеваниями, а также детям до 18 лет.

Причины для проведения повторной коррекции могут быть разными. Часто к ней прибегают пациенты, сделавшие операцию давно с применением устаревших на сегодняшний день технологий.



Сейчас современные методики позволяют, как правило, срезать тонкий слой роговицы, поэтому при необходимости операцию можно будет повторить еще через несколько лет.

Бытует мнение, что после коррекции зрения женщинам придется делать кесарево сечение, так как в естественных родах зрение может снова упасть. Это очередной миф?



Лазерную коррекцию действительно не стоит делать женщинам во время беременности и кормления грудью. Нестабильный гормональный фон в эти периоды может негативно повлиять на результаты операции и снизить ее эффект.

Но ранее проведенная лазерная коррекция никак не влияет на состояние глаз при родах. Ухудшение зрения может возникнуть после разрешения от беременности или во время нее, особенно если ношение плода сопровождалось осложнениями.

Поэтому будущей маме необходима консультация офтальмолога, во время которой особенно пристальное внимание надо обратить на состояние сетчатки глаза.

Также после операции рекомендуется на несколько месяцев воздержаться от планирования беременности, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Многие боятся, что во время коррекции зрения велик риск ослепнуть. Это так?

Лазерная коррекция зрения — совершенно безопасная и результативная процедура. Риски при ее проведении могут возникнуть только в том случае, если операцию проводит неквалифицированный специалист или используется устаревшее оборудование.



На форумах часто пишут, что после коррекции зрения требуется долгий период восстановления, так как могут болеть глаза. Также придется отказаться от занятий спортом, работы за компьютером и вождения.



Конечно, после лазерной коррекции необходимо минимизировать нагрузку на глаза и организм в целом: избегать физических активности, посещения сауны и бассейна, в течение нескольких дней лучше не пользоваться компьютером. Но это не вынужденные меры, они носят профилактический характер.



Как правило, уже через неделю пациенты и вовсе забывают, что сделали операцию, так как дискомфорт отсутствует.

Сегодня благодаря развитию технических возможностей и медицинских компетенций специалистов лазерная коррекция позволяет человеку вернуться в работоспособное состояние уже на следующий день после процедуры.

Операция занимает не более получаса, после чего врач проводит тщательный осмотр, и пациент отправляется домой. Да, в течение дня зрение может вести себя нестабильно, пока глаза привыкают к изменениям. Но в большинстве случаев человек чувствует улучшения сразу же после операции.



Доктор, многие боятся, что операция по коррекции зрения не гарант того, что через пару лет зрение снова не ухудшится. Это правда, что зрение может «упасть»?

На долгосрочность результата влияет несколько вещей. В первую очередь, это диагностика. Именно она позволяет выявить те патологии, нарушения и индивидуальные особенности глаз пациента, от которых будет зависеть эффект операции.

Но решающую роль, конечно, играют технологии, которые применяет специалист. Наиболее современные из них, такие как Femto-LASIK, персонализированная коррекция Femto Super LASIK или ReLEx SMILE позволяют проводить максимально безопасные операции с наиболее качественным и долгосрочным результатом.

Но не стоит забывать, что после лазерной коррекции глаза не становятся неуязвимыми. Пациенту после операции, равно как и человеку с идеальным зрением от рождения, необходимо заботиться о здоровье своих глаз. Главным образом это касается организации рабочего времени и отдыха, а также соблюдения правил гигиены.