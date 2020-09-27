Итоги отбора на «Детское Евровидение» объяснили в «Академии Игоря Крутого»

В «Академии Игоря Крутого» прокомментировали претензии матери одного из участников национального отбора на конкурс «Детское Евровидение».

Напомним, накануне мать Рутгера Гарехта пожаловалась на «непрозрачное и непонятное» голосование.

В итоге победительницей стала 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая и будет представлять Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение-2020».

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Академии Игоря Крутого», лидером зрительского голосования действительно был Рутгер Гарехт, однако в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, в результате чего победу одержала Софья Феськова.

«Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза», — сообщила агентству PR-менеджер Академии Алена Мажарова.

Она напомнила, что похожая ситуация произошла на «Евровидении» с Сергеем Лазаревым, который лидировал по результатам зрительского голосования, но в результате занял лишь третье место.

Ранее «Ридус» писал о том, что итоги голосования на отборочном конкурсе вызвали неоднозначную реакцию у родителей конкурсантов. Например, мать Рутгера Гарехта, изначально занимавшего лидирующую позицию, заявила, что члены жюри выставили оценки, не посмотрев полноценных выступлений детей. Лариса Гарехт пояснила, что у ее сына поначалу был очень высокий процент голосов — примерно 63%, поэтому его сразу и признали фаворитом. «Самое интересное, что на следующее утро эти 63% превратились 0,25%", — возмутилась она.