Российский ученый назвал условия, при которых COVID будет побежден

Победа над COVID-19 в России возможна только после формирования популяционнного иммунитета, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

Он пояснил, что с одной стороны, иммунитет формируется из числа уже переболевших людей, а, с другой, из числа вакцинированных.

Чехонин также отметил, что массовая вакцинация может начаться только после третьей фазы клинических испытаний. По его словам, это произойдет не раньше, чем через полгода.

«Когда цифра популяционного иммунитета будет свыше 70% от населения страны, тогда мы реально будем понимать, что мы справились с инфекцией, и она не представляет никакой угрозы нашему обществу», — сказал ученый в интервью «Парламентской газете».

Он также напомнил, что в настоящий момент эта цифра составляет от 18 до 24%. Между тем Чехонин выразил надежду, что в ближайшее время эти показатели резко возрастут, поскольку вакцину проверяют в активном режиме на большом количестве добровольцев.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», проходит успешно, и закончится 28−30 сентября.

«Необходимые титры у добровольцев нарабатываются, клинических проявлений после вакцины нет ни у кого — ни температуры, ни каких-либо других реакций», — приводит ФАН ее слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

В свою очередь глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о том, через какой промежуток времени потребуется ревакцинация препаратом против COVID-19.

Ранее «Ридус» рассказывал о здоровье добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19.

