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Стали известны подробности спасения курсанта в авиакатастрофе под Харьковом

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© AP/TASS

© AP/TASS

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в результате авиакатастрофы на Украине, не выпрыгивал из военного самолета Ан-26, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Ранее сообщалось, что курсант выжил, покинув борт до столкновения с землей.

По словам Кучера, «парень рассказал, что все происходило, как в компьютерной игре», но всего не помнит, поскольку в какой-то момент потерял сознание.

«После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге, — цитирует губернатора издание „Суспільне“ („Общественное“). — Он выжил, находясь в самолете».

Напомним, Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев во время учебного полета. На борту находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. На месте погибли 25 человек, тела двоих погибших пока не найдены. Поначалу сообщалось, что в катастрофе выжили два курсанта, которые успели выпрыгнуть из самолета в последний момент.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что после выполнения части маршрута командир экипажа доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Через пять минут после этого произошла авиакатастрофа.

Позже появилась информация, что скончался один из спасшихся курсантов, госпитализированный в критическом состоянии. В результате число жертв катастрофы возросло до 26 человек.


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