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Искусственный интеллект — благо или угроза для человечества?

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© pixabay.com

© pixabay.com

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин затронул тему регулирования развития искусственного интеллекта.

Во время пандемии коронавируса цифровые технологии «позволили быстро перестроить систему образования, торговлю, наладить дистанционное обучение и онлайн-курсы для людей разных возрастов», считает Путин. Кроме того, по словам президента, искусственный интеллект помогает врачам быстро и точно ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения пациентов.

Однако, как и любые другие инновации, цифровые технологии «имеют тенденцию к неуправляемому распространению», обратил внимание глава государства.

Так же, как и обычное оружие, они могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьёзного разговора на площадке ООН, — сказал президент.

Владимир Путин призвал мировое сообщество учиться «использовать новые технологии во благо человечества». Для этого, уверен глава государства, необходимо найти правильный баланс между «стимулами к развитию искусственного интеллекта» и «оправданными ограничительными мерами».

«Я думаю, мы должны совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причём с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения», — заключил российский лидер.

Мнение президента о взвешенном регулировании цифровой отрасли разделяет заместитель председателя комитета Совета Федарации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Цифровые технологии сегодня действительно развиваются во всех сферах жизни настолько стремительно, что законодательство не может работать в упреждающем режиме, а вынуждено регулировать уже более-менее устоявшиеся правила игры. Например, на рынке такси уже несколько лет работают крупные агрегаторы. В период пандемии службы такси стали использовать не только для личного передвижения, но и для доставки продуктов питания и всевозможных товаров. А законодательное регулирование этой отрасли пока отсутствует, — отметила сенатор.

Рукавишникова полагает, что законодательным органам власти стоит в первую очередь озаботиться охраной персональных данных граждан в цифровом пространстве. Также, утверждает сенатор, руководству РФ нужно обезопасить подрастающее поколение от кибербуллинга и деструктивного контента.

«При этом наказание за правонарушения, совершенные с использованием Сети или в реальной жизни, должны быть абсолютно идентичными», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Ранее член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов рассказал в интервью «Ридусу», что отсутствие эффективной системы правового регулирования цифровой сферы может со временем привести к превращению государства в некий придаток транснациональных компаний, зарегистрированных на территории США.

«Поэтому сегодня мы плотно приступили к совершенствованию собственного законодательства. Недавно в Конституцию были внесены поправки, обязывающие государство защищать пользователей от нелегального использования их данных. Также был принят закон об устойчивом Рунете, предполагающие создание собственных корневых серверов. Так что на высшем уровне необходимые законодательные решения есть. Кроме того, мы добиваемся открытия официальных представительств зарубежных цифровых гигантов в РФ», — заявил Кирьянов.

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