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Сходку криминальных авторитетов пресекли в Подмосковье

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© МВД

© МВД

Сотрудники подмосковного угрозыска при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли в Мытищах сходку криминальных авторитетов, решавших вопросы о разделении зон криминального влияния на коммерческие организации.

В результате операции были задержаны восемь человек.

Семерых из них арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

У восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более 4 граммов и метадоном массой 0,13 грамма, рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Кроме того, из его квартиры были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения, семь мобильных телефонов, ноутбук, флешкарта и паспорта на разные имена, приводит ее слова РИА Новости.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Как сообщал «Ридус», в июле прошлого года в подмосковных Люберцах правоохранительными органами были задержаны 32 участника сходки воров в законе. Среди задержанных оказался внук известного криминального авторитета Деда Хасана — Иракли Усоян.

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