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Сенатор Джабаров ответил на желание Киева усилить санкции против Москвы

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Украина и страны Запада никак не могут понять, что чем больше санкций они вводят против РФ, тем быстрее развивается российская экономика, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, настанет время, когда в Киеве и на Западе будут мечтать об отмене всех ограничений против Москвы, поскольку Россия станет очень развитой державой.

Так Джабаров ответил на слова замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса, заявившего, что Киев пока не может вернуть Крым силовым путем, поскольку у страны есть другие проблемы. Среди них он назвал ситуацию в Донбассе. «Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — сказал Кривонос, призвав власти Украины продолжать сотрудничество с мировыми лидерами и поднимать вопрос об усилении санкций против Москвы, которые в конце концов заставят Россию отдать Крым.

Джабаров посоветовал не запугивать Россию бесконечными санкциями. «Чем больше санкций они вводят против России, тем быстрее РФ адаптируется и развивает свою экономику», сказал он в беседе с ФАН.

Как писал ранее «Ридус», в Совфеде предложили ввести ответные ограничительные меры против США, если американские власти примут законопроект о новых санкциях против России из-за дела Алексея Навального. По словам Джабарова, российские парламентарии обсудили возможность персональных санкций против американских сенаторов, инициировавших данный закон, а также против тех, кто проголосует за его принятие.

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