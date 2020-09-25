В чем главные различия коронавирусного карантина в Азии и Европе

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты проанализировали, какие карантинные мероприятия вводили страны Азии и Европы во время карантина.

В статье, опубликованной в авторитетном научном журнале Lancet, рассказывается о пяти лучших решениях, которые помогли странам быстро выйти из карантинного режима.

После введения полного или частичного карантина многие страны сталкиваются с проблемой восстановления экономики и привычной повседневной жизни. По мнению авторов нового исследования, очень трудно балансировать между медицинскими, социальными и экономическими соображениями, поэтому необходимо анализировать и применять опыт других стран.

В новом докладе специалисты рассмотрели стратегии азиатских стран (Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи) и европейских (Германии, Норвегии, Испании, Великобритании). Важная пометка, которую делают авторы: не все правила будут применимы к каждой стране, поэтому важно анализировать и видоизменять некоторые решения.

Коронавирус оказался серьезным вирусом, который изменил жизни многих из нас. Ослабление карантина не означает возвращение к нормальному докоронавирусному образу жизни. Это тяжелая работа, на которую может уйти несколько месяцев, — пишут исследователи.

Авторы выделяют следующие моменты, на которые стоит обратить внимание.

Необходим четкий план с прозрачным порядком действий, чтобы ни у людей, ни у властей не возникало вопросов, почему принимается то или иное решение. В идеале нужно четко выделять уровни или фазы ослабления ограничений, критерии перехода на следующий уровень, а также условия, которые снова могут привести к началу карантинных мероприятий У властей также должна быть вся информация и способы контроля инфекционной ситуации, чтобы вовремя принимать меры. Важно контролировать эпидемиологическую ситуацию на каждом уровне для быстрого устранения маленькой локальной вспышки. Для возобновления работы кафе, музеев, учебных заведений и других общественных мест на некоторое время потребуются меры контроля, направленные на сокращение передачи инфекции: например, ношение масок и соблюдение санитарной дистанции. Каждая страна должна разработать эффективную систему поиска, тестирования и отслеживания контактов заболевших. Также важно позаботиться о предоставлении как медицинской, так и психологической помощи заболевшим. Наконец, важно разработать программу, направленную на ликвидацию передачи вируса внутри страны.

Азия VS Европа

Несмотря на общие тенденции в борьбе с COVID, методы и успех решений отличается в разных странах. В частности, способы отслеживания контактов и изоляции заболевших существенно различаются в Азии и Европе.

Многие азиатские страны, за исключением Японии, оперативно проводили масштабные тестирования, отслеживали контакты заболевших, а также изолировали всех без исключения с подозрением на вирус. Все те же мероприятия происходили с существенной задержкой в Европе.

Кроме того, в Азии всех больных старались разместить в больницах и изоляторах, а в Европе врачи призывали людей с легкой формой коронавируса лечиться дома.

В Азии носить маски и респираторы начали гораздо раньше, чем в Европе. Отчасти это связано с культурными особенностями. В Гонконге, Японии и Южной Корее привычка носить маски для лица была широко распространена еще до пандемии.

Во-первых, жители этих стран стараются максимально защитить свою кожу от загара, поэтому маска — это один из способов сохранить белизну лица. Во-вторых, так можно спастись от смога, а также защитить себя в период вирусных заболеваний.