Курс евро преодолел отметку 91 рубль впервые с февраля 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже 25 сентября курс евро поднялся до 91,15 рубля.

Таким образом, отметка 91 рубль была превышена впервые с 11 февраля 2016 года.

Тогда курс евро поднимался до 91,41 рубля.

Кроме того, на пятничных торгах в Москве доллар превысил отметку 78 рублей. Это произошло впервые с начала апреля нынешнего года.

Как отмечает РБК, ослабление рубля происходит на фоне падения цен, связанного с угрозой второй волны COVID-19 и возможностью возвращения масштабных ограничений, которые приведут к резкому снижению потребления топлива. В ходе торгов 25 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до 41,52 доллара, пишет издание.

Как сообщал «Ридус», экономист Нарек Авакян предположил, что курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и даже ниже. Вероятно, это произойдет уже через один или полтора месяца. По его словам, такое резкое падение рубля может быть связано с ситуацией в Белоруссии и отравлением Алексея Навального.



В начале сентября аналитики предсказали, что будет с рублем к концу года.

