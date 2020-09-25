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Российскую сеть ювелирных магазинов оштрафовали за фейк об уходе с рынка

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© facebook.com/SUNLIGHT.Brilliant

© facebook.com/SUNLIGHT.Brilliant

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») за фейк об уходе с рынка.

Размер штрафа составил 400 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения дела о нарушении закона о рекламе послужило заявление местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка, а также устроенной в связи с этим бесплатной раздаче украшений и скидках до 80%. Данная информация оказалась ложной, поскольку магазин продолжил свою работу.

В сообщении ведомства отмечается, что жалобы на подобную рекламу продолжают поступать.

Как писал ранее «Ридус», сервис «Кинопоиск» уличили в недостоверной рекламе на сайте Yandex.ru. В связи с этим столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело, порталу грозил штраф до 500 тысяч рублей. В недостоверности заподозрили рекламу бесплатного периода премиальной подписки на просмотр сериалов, включая «Игру престолов».

До этого ФАС обнаружила нарушения закона «О рекламе» в рекламном ролике лекарственного препарата «Гексорал», в съемках которого принял участие Филипп Киркоров.

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