Восстановлены два подъезда дома в Орехово-Зуево, где взорвался газ

Жители пятиэтажного дома в Орехово-Зуево, в котором произошли серьезные обрушения из-за взрыва газа, вернутся в свои квартиры в октябре.

Уже полностью восстановлены два подъезда, в которых находятся 40 квартир.

Жильцы дома рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что квартиры отремонтировали по их индивидуальным проектам, в результате чего они стали намного лучше.

«Работы буквально завершаем сегодня-завтра и ждем вас 1 октября, — обратился в эфире „360“ к губернатору глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин. — Готовы будем уже вручать ключи жителям от их практически новых квартир».

Он добавил, что везде установлены газовые плиты, сантехника, газовое оборудование и системы отопления.

«У нас теперь стали раздельные комнаты, изолированные, также поклеили наши обои, установили наши двери», — поделилась с телеканалом жительница дома Анастасия Азарова.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, жильцам было сложно представить, что за полгода получится восстановить их полностью разрушенные квартиры. «Но мы старались и сделали все как обещали — дом сегодня радует глаз», — сказал он.

Напомним, 4 апреля в результате взрыва газа обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этажи, полностью или частично были разрушены десять квартир в первом и во втором подъездах. Погибли три человека. Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.



© МЧС России/ТАСС

В местной администрации заявили, что на восстановление дома уйдет полгода. На это время жильцов аварийных подъездов отселили в пансионат. Семьям погибших пообещали по одному миллиону рублей, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.