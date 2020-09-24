Двух из трех российских биатлонисток оправдали по делу о допинге

Биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

Апелляция биатлонистки Ольги Зайцевой была удовлетворена лишь частично.

Напомним, 2 марта CAS приступил к рассмотрению апелляции уже завершивших свою профессиональную карьеру трех российских биатлонисток, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны МОК.

Ранее в беседе с «РЕН ТВ» адвокат спортсменок Алексей Панич оценил их шансы на победу в допинговом деле. «Одно из ключевых обвинений МОК касалось того, что в одной из проб была обнаружена смешанная ДНК, так вот, данное обвинение МОК, которое поддерживалось в течение двух лет, было снято на досудебной стадии», — рассказал он телеканалу.

Согласно решению суда, Ольга Вилухина сохранит свое серебро, завоеванное в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, а вот сборная России будет лишена серебряной медали женской биатлонной эстафеты, сообщает ТАСС.

Как писал ранее «Ридус», в ноябре 2017 года Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы, а их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Как известно, на сочинской Олимпиаде эти спортсменки завоевали серебряные медали в составе эстафетной команды. Кроме того, Вилухину лишили серебряной медали, которую она выиграла в спринтерской гонке.

В марте 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с тем, что экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал документы, представленные по делу трех российских биатлонисток, обвиненных в употреблении допинга.



В июле того же года судебно-медицинская экспертиза установила, что мужская ДНК, обнаруженная в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, принадлежит ее супругу.