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В Москве закрыли 43 магазина за нарушение масочно-перчаточного режима

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

По решению Роспотребнадзора в столице приостановлена деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия», в которых были зафиксированы нарушения масочно-перчаточного режима.

Как сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.

«Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли», — цитирует Немерюка «Интерфакс».

По его словам, в столице будут и дальше продолжаться рейды с целью контроля противоэпидемических норм.

В пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг уточнили агентству, что один магазин сети «Магнолия» был закрыт в Юго-Восточном административном округе, а один магазин сети «Перекресток» — в Центральном административном округе.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Москве приостановили работу пяти предприятий торговли из-за нарушений масочного режима. Среди них — магазины сетей «Перекресток» и «Пятерочка».

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:28

    Вот же сволочной и продавшийся Роспотребнадзор вкупе с другими чиновниками, бьют и так еле дышащую экономику, и, главное, делают это по причинам, далёким от заботы о здоровье людей. Маски, наоборот, вредны, так как не даёт дышать. Кавид-19 - это сезонный грипп, но эти продажные сволочи умышленно поддерживают панику и травят людей своими тупыми мерами. Если бы действительно была опасность, то она бы давно и однозначно проявилась на фоне того, что все плевать хотели на ношение масок и соблюдение дистанций, не говоря уже о том, что бессимптомных носителей вируса - пол страны, официально.

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