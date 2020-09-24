В Москве закрыли 43 магазина за нарушение масочно-перчаточного режима

По решению Роспотребнадзора в столице приостановлена деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия», в которых были зафиксированы нарушения масочно-перчаточного режима.

Как сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.

«Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли», — цитирует Немерюка «Интерфакс».

По его словам, в столице будут и дальше продолжаться рейды с целью контроля противоэпидемических норм.

В пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг уточнили агентству, что один магазин сети «Магнолия» был закрыт в Юго-Восточном административном округе, а один магазин сети «Перекресток» — в Центральном административном округе.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Москве приостановили работу пяти предприятий торговли из-за нарушений масочного режима. Среди них — магазины сетей «Перекресток» и «Пятерочка».