Яд Холодной войны: в Монголии усомнились в доводах ЕС по Навальному

Монгольские журналисты, политики и эксперты раскритиковали позицию Евросоюза по поводу предполагаемого отравления блогера Алексея Навального.

Ранее парламент ЕС принял резолюцию в связи с резким ухудшением здоровья Навального. Документ предполагает отмену строительства «Северного потока — 2». Европейские политики полагают, что Алексей был отравлен российскими силовиками.

Руководитель департамента зарубежных новостей монгольского национального канала TV-9 Ундрам Мерген отметила, что «безответственная политика» Европарламента угрожает российско-немецким отношениям. «Почему вы повышаете международное напряжение, заявляя о возможных санкциях против России? Вы не думаете, что подобные безответственные речи опасны для российско-немецких отношений? Я очень прошу всех публичных персон быть осторожными со своими заявлениями перед тем, как делать какие-либо выводы».

Руководитель Международной молодежной палаты Монголии Эрденетуул Туулка обвинила власти ЕС в помешательстве на стереотипах времен Холодной войны.



Я видела множество постов о том, как российские спецслужбы совершили преступление, отравив Алексея Навального, и эти новости меня немного обескуражили: ведь у них нет никаких доказательств совершенного преступления. Большинство подобных новостей построены на стереотипах времен Холодной войны. Я не поверю, что в 2020 году мы все еще можем обвинять целую страну в преступлении, которое не является доказанным.

«Я видел, как российская сторона незамедлительно госпитализировала Алексея Навального, как врачи в омской больнице своевременно сделали все, чтобы спасти ему жизнь. А немецкие врачи очень быстро получили разрешение на транспортировку господина Навального из России в Германию. Если мы попробуем логически проанализировать эту ситуацию, мы быстро поймем, что России оказывать такую серьезную поддержку человеку, который настолько „опасен“ для российских властей, было бы как минимум немного странно», — заметил советник Генерального прокурора Монголии Ганчулуун Оюунболд.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией» блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш заявляла, что у Навального токсическое отравление, позже этой версии стали придерживаться правительства ФРГ и остальных стран ЕС. При этом данные, на основании которых был сделан вывод об отравлении Навального ядом, России предоставлены не были.

Ранее «Ридус» публиковал хронику транспортировки Алексея Навального из России в Германию на лечение, а также рассказывал, как на инцидент отреагировали известные люди, в том числе телеведущий Владимир Познер и хирург Леонид Рошаль.