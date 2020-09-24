Хромистую сталь умели изготавливать еще в XI веке

Команда ученых из Лондонского Университетского колледжа опубликовала исследование, в котором рассказывается, что древние персы использовали хромистую сталь еще в XI веке.

До недавнего времени считалось, что хром начали добавлять к сплавам примерно в конце XIX века. Но теперь у археологов есть доказательства того, что хромистая сталь активно использовалась еще почти тысячу лет назад.

Напомним, для улучшения прочности в сплавы часто добавляют хром, марганец, титан, кремний или ванадий. Хром — наиболее дешевый и распространенный элемент, который улучшает способность сталей к термическому упрочнению и повышает стойкость к коррозии и окислению.

Долгое время ученые были убеждены, что такая технология появилась в конце XIX — начале ХХ века. Проанализировав несколько средневековых персидских рукописей, археологи обратили внимание на археологический объект под названием Чахак в Южном Иране.

Очень часто в рукописях эта территория упоминалась как место производства стали. В одной из рукописей ученые обнаружили инструкцию, в которой рассказывалось, как ковать сталь в высокотемпературных тиглях — емкостях для плавления различных металлов.



У нас возникли трудности с переводом этого рецепта. Во-первых, язык и термины, используемые для описания технологических процессов или материалов, сейчас практически не используются или их значение может отличаться от тех, которые мы знаем сегодня. Но нас зацепил один элемент этого рецепта под названием rusakhtaj, — пишут археологи.

Ученые предположили, что это может быть хромит — минерал, используемый в промышленности как источник хрома. Чуть позже, во время раскопок в археологическом памятнике Чахак, археологи нашли следы хромита на некоторых артефактах.

Это придало уверенность, что древний rusakhtaj — это хром.

Используя радиоуглеродное датирование, специалисты проанализировали нескольких кусков древесного угля, извлеченных из тигля примерно в XI—XII в ека. Анализ подтвердил присутствие следов хромита, а также стали.

