Не так страшен коронавирус, как его самолечение: врач об ошибках пациентов

Команда ученых из Мичиганского университета провела исследование, в ходе которого выяснила, что коронавирус оказывает негативное воздействие на почки.

«Ридус» пообщался с врачом-нефрологом, которая рассказала, может ли вирусная инфекция сильно влиять на здоровье почек. Также врач пояснила, почему не стоит торопиться с лечением коронавируса.

Несмотря на то, что коронавирус — это новая для нас инфекция, уже неоднократно доказано, что она оказывает негативное влияние практически на весь организм. Но сейчас не так опасен вирус, как его лечение, и в особенности самолечение. Как нефролог могу сказать, что сейчас большинство препаратов, используемых для лечения COVID-19, крайне нефротоксичны. Если грамотно использовать эти препараты и аккуратно подбирать дозировки, то это безопасно. Но, к сожалению, все чаще я сталкиваюсь с тем, что люди сами назначают себе лечение. Еще до прихода анализа ПЦР пациенты беспокоятся, что у них коронавирус, поэтому в ход идет все: жаропонижающие, противовирусные и даже противомалярийные препараты. Бесконтрольный прием такого количества препаратов вводит организм в шоковое состояние. Это может привести к серьезным осложнениям, например, к почечной недостаточности. В итоге оказывается, что коронавируса у человека нет, а вот проблемы с почками теперь надолго, — рассказала «Ридусу» нефролог, диетолог Анна Коробкина.

Но тяжелая форма коронавируса также сама по себе опасна. Новое исследование ученых показало, что госпитализированные пациенты с COVID-19 могут столкнуться с повышенным риском повреждения почек. Последние данные говорят о том, что у больных COVID-19 часто наблюдается повышенный уровень растворимого рецептора урокиназы (suPAR) — иммунного патогенного белка, который сильно увеличивает риск развития почечной недостаточности.



РНК-вирусы, такие как ВИЧ и SARS-CoV-2, вызывают suPAR-ответ врожденной иммунной системы, что приводит к повышению уровня этого рецептора в крови. Если уровень достигнет критической отметки, это может привести к разрушению клеток почек. Согласно полученным данным, более трети пациентов с COVID-19 после лечения нуждаются в диализе — лечебной процедуре фильтрации крови при невозможности почек выполнять свою функцию, — пишут ученые.





Исследовательская группа проверила уровень suPAR у 352 участников исследования, когда они были госпитализированы с инфекцией COVID-19. У четверти участников развилась острая почечная недостаточность во время госпитализации, и их средний уровень suPAR был более чем на 60% выше, чем у остальных участников.

У тех пациентов, у которых был выявлен высокий уровень рецептора урокиназы, также была высокая необходимость в диализе после прохождения лечения.

Ученые сделали вывод, что коронавирус не обошел стороной и почки, которые тоже страдают от вирусной инфекции в организме.