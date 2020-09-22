Стресс и смена приоритета: как женщины с бесплодием справились с карантином

Весной 2020 года резко сократилось количество программ ЭКО из-за закрытия клиник репродукции и ВРТ. Многие медицинские центры приостановили свою работу после публикации рекомендаций Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в которых эксперты призвали отложить лечение бесплодия до окончания пандемии.

В середины лета программы ЭКО полностью восстановились, но простой в несколько месяцев негативно сказался на психологическом здоровье многих женщин.

У такому выводу пришли канадские ученые, которые опросили около 100 женщин, лечившихся от бесплодия в ЭКО-клиниках.



Одна из шести пар репродуктивного возраста страдает бесплодием, и многие обращаются к таким методам лечения, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для осуществления такого лечения требуется частое посещение репродуктолога, под контролем которого назначаются специальные препараты.

В середине марта клиники ВРТ по всему миру временно приостановили свою работу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире. Количество приемов резко сократилось, и многие врачи вели приемы только онлайн.

Начатые программы ЭКО было рекомендовано завершить, а новые начинать только в экстренных случаях. Например, когда у женщины выявлена онкология или маленький овариальный резерв.



В новом опросе женщины в возрасте от 20 до 45 лет рассказали, что пытались забеременеть в течение 5 — 180 месяцев. Более чем у половины из них был отменен цикл ЭКО.

Итого 86% респондентов сообщили, что отмена лечения была воспринята ими негативно. Почти 52% опрошенных заявили, что тяжело переживали месяцы ожидания и наблюдали у себя некоторые симптомы депрессии.

Возраст, образование, доход и количество детей никак особенно не отразились на результатах, поясняют специалисты. Однако социальная поддержка и временная смена приоритетов помогла некоторым женщинам легче справиться с ситуацией.

