Стресс и смена приоритета: как женщины с бесплодием справились с карантином
- 22 сентября 2020, 11:46
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Весной 2020 года резко сократилось количество программ ЭКО из-за закрытия клиник репродукции и ВРТ. Многие медицинские центры приостановили свою работу после публикации рекомендаций Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в которых эксперты призвали отложить лечение бесплодия до окончания пандемии.
В середины лета программы ЭКО полностью восстановились, но простой в несколько месяцев негативно сказался на психологическом здоровье многих женщин.
У такому выводу пришли канадские ученые, которые опросили около 100 женщин, лечившихся от бесплодия в ЭКО-клиниках.
Одна из шести пар репродуктивного возраста страдает бесплодием, и многие обращаются к таким методам лечения, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для осуществления такого лечения требуется частое посещение репродуктолога, под контролем которого назначаются специальные препараты.
В середине марта клиники ВРТ по всему миру временно приостановили свою работу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире. Количество приемов резко сократилось, и многие врачи вели приемы только онлайн.
Начатые программы ЭКО было рекомендовано завершить, а новые начинать только в экстренных случаях. Например, когда у женщины выявлена онкология или маленький овариальный резерв.
В новом опросе женщины в возрасте от 20 до 45 лет рассказали, что пытались забеременеть в течение 5 — 180 месяцев. Более чем у половины из них был отменен цикл ЭКО.
Итого 86% респондентов сообщили, что отмена лечения была воспринята ими негативно. Почти 52% опрошенных заявили, что тяжело переживали месяцы ожидания и наблюдали у себя некоторые симптомы депрессии.
Возраст, образование, доход и количество детей никак особенно не отразились на результатах, поясняют специалисты. Однако социальная поддержка и временная смена приоритетов помогла некоторым женщинам легче справиться с ситуацией.
Это исследование еще раз показывает, насколько сложной оказалась пандемия COVID-19 для женщин, лечение бесплодия которых было приостановлено. В то же время опрос указывает на определенные факторы, которые могут помочь женщинам справиться в это трудное время — например, поддержка близких, — заключили ученые.
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