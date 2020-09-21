Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов

Российский олигарх и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович заподозрен в незаконном приобретении прав на игроков.

В специальном подразделении Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениями располагают сведениями, подтверждающими покупку бизнесменом прав на футболистов из других клубов.

Согласно имеющейся информации, Абрамович осуществлял эти сделки через офшорную компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.

Как сообщает Би-би-си, речь идет о правах на нескольких футболистов, включая Андре Каррильо, который в 2014 году играл против «Челси» в составе португальского «Спортинга».

По данным ведомства, в 2016 году были выявлены подозрительные платежи на общую сумму, превышающую 1 млрд долларов.

В свою очередь представитель Абрамовича заявил, что бизнесмен ничего не нарушал.

Отмечается, что в 2008 году Английская премьер-лига (АПЛ) запретила приобретать права на игроков вне клуба, а на международном уровне такая практика была введена в 2015 году.

Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.

В сентябре 2018 года стало известно о его намерении продать английский футбольный клуб не менее чем за 3 млрд фунтов стерлингов.



В мае прошлого года стало известно, что Роман Абрамович занял 9-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии Times. На тот момент его состояние оценивалось в 11,22 млрд фунтов.

В июне 2020 года миллиардер потратил 120 млн долларов на покупку одного из четырех вариантов картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик».