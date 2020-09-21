Специалисты из Университета Джона Хопкинса провели исследование, в котором попытались разобраться, как погода влияет на распространение коронавируса. Весной многие ученые прогнозировали, что с наступлением тепла вирус отступит, а осенью, когда погода снова станет прохладной, коронавирус вернется во многие страны.

Так и произошло, но ученые не торопятся связывать такую динамику только с погодой.

Вопросы сезонной изменчивости и различиях передачи инфекции в разных климатических условиях давно волнуют ученых. Выдвинутая гипотеза, что в холод вирус распространяется быстрее, сильно повлияла на стратегии борьбы с коронавирусом многих стран.



Также люди, напуганные изменчивостью вируса, заранее паникуют, что осенью количество заболевших резко возрастет. По мнению авторов работы, еще необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно определить, влияют ли климат, окружающая среда и погодные условия на распространение COVID-19.



На сегодняшний день у нас нет оснований считать, что контагиозность вируса как-то связана с температурой или влажностью воздуха. Также нет никаких доказательств, что дождь, ветер или наоборот ясная, солнечная погода влияет на скорость распространения вируса, — пишут ученые.

Тем не менее, ученые продолжают исследовать эту взаимосвязь, так как однозначного ответа на этот вопрос нет.

Одна из причин, по которой летом коронавирус распространялся медленнее, могла быть связана с ультрафиолетовым излучением.

Есть исследования, которые показывают, что ультрафиолет ослабляет вирус. Летом больше ясных дней, больше солнца, поэтому вирус затих. Но эти исследования — это эксперименты в лабораториях с идеальными условиями. В жизни так не бывает, поэтому гипотеза, что УФ-свет сильно влияет на заразность вируса, очень спорная. Все-таки, главный путь передачи вируса — воздушно-капельный, — рассказал «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского».