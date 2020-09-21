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Игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Москве

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© pixabay.com

© pixabay.com

В руках у жителя столицы 2009 года рождения взорвалась игрушечная граната, оказавшаяся пиротехническим изделием.

В результате мальчик был госпитализирован с телесными повреждениями.

По словам отца пострадавшего, он купил своему сыну в магазине игрушечный макет гранаты и отдал ребенку, не обнаружив на игрушке каких-либо предостерегающих надписей.

«Тот играл, выдернул чеку, произошел хлопок», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, у мальчика ссадины на лице, руках и теле. Также стало известно, что макет гранаты был приобретен на автозаправке.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее «Ридус» писал о том, что молодой пранкер Николай Дубравин из Кирова, являющийся к тому же депутатом Слободской городской думы, решил разыграть полицейских, бросив им под ноги муляж гранаты.

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