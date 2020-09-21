Лжегинеколога приговорили к 4,5 годам колонии за подпольные аборты в Москве

За организацию гинекологического кабинета без соответствующей квалификации и незаконное оказание услуг по прерыванию беременности Тверской районный суд Москвы приговорил к реальным срокам двух человек.

Следствием и судом было установлено, что Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров открыли гинекологический кабинет в здании на улице 3-й Тверской-Ямской в центре Москвы.

Столбовская выдавала себя за квалифицированного врача, которым на самом деле не являлась. Она консультировала и осматривала пациенток, а также назначала им лекарства, предназначенные для прерывания беременности. В свою очередь Айдемиров исполнял функции администратора и привлекал клиенток в кабинет.

В итоге выяснилось, у Столбовской нет ни высшего, ни средне-специального медицинского образования. Она также не проходила аккредитацию медицинского специалиста. При этом в нарушение законодательства она оказывала медицинские услуги. В частности, одной из клиенток Столбовская назначила препарат для прерывания беременности при сроке беременности в 23 недели.

Потерпевшими были признаны три женщины, одна из которых на момент оказания ей услуг была несовершеннолетней, сообщается на сайте суда.

Суд признал Столбовскую и Айдемирова виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и приговорил их соответственно к четырем с половиной и трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. В докладе, который она представила президенту, говорится, что «клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности». Детский омбудсмен также предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для прерывания беременности.

Кроме того, «Ридус» писал о том, что число абортов у россиянок, которые забеременели впервые, в 2019 году выросло до 52 150, что на 685 больше, чем годом ранее.