Астрономы заметили странную геологическую активность на спутнике Сатурна

Команда астрономов проанализировала данные, собранные космическим телескопом «Кассини», благодаря которым удалось создать глобальную инфракрасную карту спутника Сатурна Энцелада.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна, вращающийся на расстоянии почти 250 тысяч километров от планеты. Этот ледяной мир привлекает ученых своими «тигровыми полосами» — разломами, достигающими 130 км в длину, двух километров в ширину и около полукилометра в глубину.

Под огромным слоем льда, по мнению специалистов, скрывается подледный океан, в котором могут присутствовать следы жизни. Поэтому астрономы продолжают исследовать Энцелад уже больше 20 лет.



После запуска в 1997 году космический аппарат «Кассини» работал 13 лет, раскрывая тайны окольцованного газового гиганта Сатурна и его многочисленных спутников. За это время легендарный зонд совершил в общей сложности 147 полетов над Энцеладом, в том числе 23 близких пролета.

Во время этих встреч «Кассини» сделал потрясающие снимки ледяного спутника и собрал массу информации, которую сейчас постепенно анализируют ученые. На основе большого архива данных астрономы создали инфракрасную карту ледяного Энцелада.

Благодаря оборудованию зонда у ученых теперь есть данные о температуре и составе водяного льда, который полностью покрывает Энцелад.

В новом исследовании специалисты решили пропустить карту через фотометрическую коррекцию, которая учитывает и корректирует изменения в данных, вызванные различными материалами поверхности, их формой и углом, под которым они просматриваются.

Эти поправки помогли выяснить, что «тигровые полосы» спутника светятся красным цветом, что указывает на присутствие недавно отложившегося пресноводного льда. Этот свежий материал был выброшен из подледного океана Энцелада через трещины.

На новом ИК-изображении Энцелада отложения свежего льда показаны оттенками красного. Это говорит о том, что у северного полюса Энцелада появился свежий лед, которого ранее там не было.