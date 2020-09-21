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Ученые разгадали секрет, почему с возрастом люди реже видят сны

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила интересную функцию нашего сна. В ходе исследования специалисты проанализировали ранние работы по изучению сна и заметили, что у детей в возрасте двух лет происходит резкая смена характера сна.

Эти изменения еще раз доказывают, как мало мы знаем о предназначении сна в нашей жизни. Десятки исследований говорят о том, что сон играет важную роль в развитии нервной системы и функционировании мозга, — пишут исследователи.

Это открытие было сделано в результате анализа более 60 исследований сна человека и животных. Были собраны данные, отслеживающие общую продолжительность сна, а также изменения в развитии мозга и размере тела.

Была создана математическая модель для изучения связей между развитием мозга и тела, а также изменений фаз сна. Выяснилось, что примерно в 2,5 года у ребенка скорыми темпами происходит снижение продолжительности фазы быстрого сна.

Для фазы быстрого сна характерно аномально быстрое движение глаз, из-за которого она и получила своё название (БДГ-сон). Именно в это время человек видит сны, а кровь приливает к головному мозгу.

В 2,5 года длительность этой фазы сна у детей резко сокращается. Интересно, что такое происходит не только у людей, но и у животных. В лабораторных условиях ученые доказали, что свиньи, крысы или кролики, достигавшие уровня развития, эквивалентного развитию ребенка 2,5 лет, теряли качество и продолжительность БДГ-сна.

Оценивая это явление, исследователи предполагают, что новорожденные дети проводят около 50% общего времени сна в фазе быстрого сна, но к 50 годам у человека это время сокращается до 15%.

В исследовании выдвигается гипотеза, что цель сна у младенцев заключается в первую очередь в развитии мозга и реорганизации нервной системы. Со временем эта функция замедляется и вовсе уходит в регресс.

Это исследование также отвечает на вопрос, почему с годами мы все реже видим яркие и насыщенные сны.

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