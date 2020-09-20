В Минске стали задерживать уже расходящихся демонстрантов

Массовые задержания участников оппозиционного «Марша солидарности» начались в районе площади Победы в центре Минска.

После того как демонстранты вынуждены были остановиться перед перегородившими им путь нарядами ОМОНа, силовики выхватили из толпы не менее 30 человек и препроводили их в автозаки.

При этом задерживать манифестантов стали в тот момент, когда они, простояв какое-то время перед цепями правоохранителей, усиленными водометами и машинами, оснащенными системой «Рубеж», решили повернуть в обратную сторону и начали отходить.

Как отмечает ТАСС, эта тактика применяется в Минске правоохранительными органами уже не впервые. Не мешая основной массе участников акций протеста передвигаться по улицам в течение дня, силовики начинают задерживать людей, когда те начинают расходиться и не могут оказать сопротивления.

В воскресенье, 20 сентября, в разных частях города задержания начались еще раньше, поскольку колонна манифестантов растянулась на три с лишним километра по нескольким улицам.

Ранее сообщалось, что на очередной воскресной акции протеста в белорусском Бресте силовики применили для разгона протестующих слезоточивый газ.

Кроме того, в ходе стычки протестующих с ОМОНом на перекрестке улиц Советской и Гоголя, спецназовец выстрелил в воздух.

Как известно, силовики в Бресте действуют особенно жестко: неделю назад против вышедших на «Марш героев» жителей использовали водомет.