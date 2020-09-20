Министр спорта РФ раскритиковал отношение хоккейных клубов к коронавирусу

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин призвал клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) более ответственно относиться к мерам предосторожности во время пандемии коронавируса.

Он отметил, что это вопрос культуры и дисциплины.

По его словам, если какие-то клубы соблюдают требования регламента, то в других, судя по всему, к этому относятся недостаточно внимательно. Министр пояснил, что имеет в виду поведение в раздевалках и использование душевых.

«Спортсмены, получающие профессиональное вознаграждение, должны отвечать не только за поведение на поле, но и за поведение в жизни», — цитирует Матыцина ТАСС.

Как отмечает агентство, на данный момент случаи заражения COVID-19 выявлены в «Барысе» из Нур-Султана, ярославском «Локомотиве» и рижском «Динамо». В связи с этим ряд встреч с участием этих команд пришлось перенести. Это же касается и хельсинкского «Йокерита», игроки которого попали в контактную группу и были помещены на карантин.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, все игроки и сотрудники клубов проверяются на коронавирус каждые пять дней.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 августа COVID-19 диагностировали у 53 игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как известно, предыдущий сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон стартовал 2 сентября.

В конце июля болельщиков взволновала новость о том, что «Спартак» досрочно завершил сбор в Новогорске из-за невозможности проводить тренировки в оптимальном составе. Некоторые игроки сдали положительные тесты на коронавирус.