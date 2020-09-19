Трампу отправили посылку с ядом

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить адресованный президенту США Дональду Трампу пакет, в котором оказался яд рицин.

Проведенные два теста подтвердили наличие яда в посылке.

В настоящее время расследованием этого случая занимаются ФБР и Секретная служба.

Как отмечает CNN, вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте.

По данным телеканала, рицин представляет собой высокотоксичное соединение, извлекаемое из клещевины. Известно, что этот яд применялся в террористических целях. Он используется в виде порошка, гранул, газа или кислоты. При проглатывании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, после чего отказывают печень, селезенка и почки. Смерть наступает в результате коллапса системы кровообращения.

Примечательно, что в апреле 2013 года правоохранительные органы США перехватили письмо, адресованное президенту страны Бараку Обаме. Подозрительный конверт содержал белый порошок. По предварительным результатам лабораторных исследований, содержимым оказался рицин — опасный токсин растительного происхождения.

