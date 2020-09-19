Стали известны обстоятельства гибели солдата под Екатеринбургом

Названа причина смерти солдата-контрактника в Елани Свердловской области.

По словам источника, знакомого с ситуацией, военнослужащий был застрелен, потому что его напарник забыл про наличие патрона в оружии.

Накануне стало известно, что случайный выстрел произошел, когда солдаты готовились заступить в караул и баловались с оружием. В результате один из них получил тяжелое ранение и скончался в госпитале.

«Шутили с оружием. Один отсоединил магазин, забыл, что один патрон в патроннике и стрельнул во второго», — рассказал собеседник URA.RU.

Он также отметил, что оба военнослужащих являлись опытными солдатами, поскольку больше года служили по контракту.

Ранее «Ридус» писал о том, что солдат, проходивший службу по контракту, погиб от случайного выстрела сослуживца на полигоне во Владимирской области.

Подобный несчастный случай произошел на полигоне Алагяз в Армении в 2017 году. При сдаче оружия после проведения занятий российский военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого контрактника. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, он покончил с собой.

