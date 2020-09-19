Фейки недели: санкции против Усманова и вторжение украинской армии в Крым

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Трудности перевода

В российских Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о введении санкций ЕС против бизнесменов Алишера Усманова, Романа Абрамовича и главы ВЭБ. РФ Игоря Шувалова.

Журналисты, ссылаясь на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, писали, что вышеперечисленные персоны могут попасть под санкции из-за истории с блогером Алексеем Навальным, который находится сейчас на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Статья, которая послужила источником такой информации, называется «Против вилл путинской элиты». Сотрудники издания URA.ru перевели этот материал и пришли в легкое недоумение. Оказывается, ни о каком вводе санкций против Усманова, Абрамовича и Шувалова речи в статье не идет. Там всего лишь изложена ретроспектива высказываний самого Алексея Навального о санкциях против тех или иных высокопоставленных россиян.



Ввести санкции против Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Игоря Шувалова Навальный призывал еще в марте 2018 года после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Алексей тогда утверждал, что россияне с нетерпением ждут, когда «британцы накажут олигархов».

Украинские подразделения в Крыму

Телеканал NBC News заявил о наличии в Крыму неких украинских подразделений, которые ведут борьбу против российских войск В репортаже американского СМИ говорится, что США якобы оказывают этим подразделениям поддержку.

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг существование украинских подразделений в республике. По его мнению, эта странная и провокационная информация является, вероятно, следствием «географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам».

«Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан», — отметил Аксенов.

Вспышка коронавируса в «Артеке»

Глава международного отдела крымского детского лагеря «Артек» Нина Лазарева сообщила о вспышке коронавируса среди сотрудников учреждения. По ее словам, вирусом заразились не менее 20 учителей. Лазарева обвинила руководство лагеря в нарушении мер эпидемиологической безопасности и бездействии.

В «Артеке» назвали заявление Нины Лазаревой «фейком». По данным пресс-службы лагеря, за последнюю неделю коронавирус обнаружили только у трех работников. Заразившиеся сотрудники временно отстранены от работы.

«Вместе с тем, помимо отстранений, в обязательном порядке проводятся заключительные дезинфекции на рабочих местах данных лиц, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями с фиксацией данных в соответствующих журналах», — добавили в лагере.



В пресс-службе считают, что Лазарева распространила недостоверную информацию из чувства обиды:

«Находясь в отпуске, Нина Егоровна узнала, что ее должность начальника международного отдела сокращена. Это и стало мотивом для тиражирования фейковой информации об „Артеке“ в социальных сетях. Приказ от 14 сентября 2020 года о сокращении будет доведен до нее, а также будут соблюдены все нормы действующего трудового законодательства».

