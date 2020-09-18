В учебном центре под Екатеринбургом погиб солдат-контрактник

Солдат-контрактник был смертельно ранен в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани Свердловской области.

Случайный выстрел произошел, когда военнослужащие готовились заступить в караул и баловались с оружием.

В результате один из них получил тяжелое ранение.

Его срочно доставили в госпиталь в Екатеринбург. «Позже солдат скончался», — сообщил URA.RU источник в военной части.

Как отмечает издание, это уже не первый раз, когда военный городок в Елани попадает в новости из-за различных инцидентов. Например, сообщалось о массовой драке с участием полутора сотен солдат, произошедшей в августе 2017 года. Тогда подрались местные военнослужащие и контрактники из Тувы, прибывшие в Елань для прохождения курсов выживания.

Ранее «Ридус» писал о том, что солдат, проходивший службу по контракту, погиб от случайного выстрела сослуживца на полигоне во Владимирской области.

Подобный несчастный случай произошел на полигоне Алагяз в Армении в 2017 году. При сдаче оружия после проведения занятий российский военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого контрактника. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, он покончил с собой.