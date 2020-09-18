NASA засекло на Юпитере новый мощный шторм

Эксперты NASA опубликовали новое исследование, в котором рассказывается, что на Юпитере намечаются перемены: кажется, что в скором времени на планете появится новый шторм.

Юпитер — идеальная планета, где ученые могут наблюдать за облаками в Солнечной системе. Наблюдения ведутся с помощью космического телескопа «Хаббл». На днях он прислал новые снимки газового гиганта.

На фотографии попало знаменитое Большое красное пятно (БКП) — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. А еще астрономы заметили, что на Юпитере намечается новый шторм.

В средних широтах северного полушария (верхний левый сектор планеты на снимке) находится яркое белое пятно, которое представляет собой новый назревающий шторм. Скорее всего, он начал формироваться 18 августа — всего за неделю до того, как был сделан этот снимок.

На изображении ниже, на котором объединены слои с ультрафиолетовым, видимым и ближним инфракрасным светом, можно увидеть маленькие красные точки, появляющиеся из белого шлейфа — шторма.

Новый вихрь, по мнению специалистов, продержится на планете дольше, чем большинство других.



Еще одно бросающееся в глаза изменение — шторм Oval BA начал краснеть. Это соседний от БКП шторм (на фотографии ниже БКРС), который возник около 20 лет назад. Иногда астрономы называют этот вихрь младшим Большим красным пятном, так как он когда-то был красным, но с годами побелел.

Однако на новом снимке астрономы отмечают, что его ядро, похоже, снова становится красным.