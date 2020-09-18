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NASA засекло на Юпитере новый мощный шторм

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Эксперты NASA опубликовали новое исследование, в котором рассказывается, что на Юпитере намечаются перемены: кажется, что в скором времени на планете появится новый шторм.

Юпитер — идеальная планета, где ученые могут наблюдать за облаками в Солнечной системе. Наблюдения ведутся с помощью космического телескопа «Хаббл». На днях он прислал новые снимки газового гиганта.

На фотографии попало знаменитое Большое красное пятно (БКП) — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. А еще астрономы заметили, что на Юпитере намечается новый шторм.

В средних широтах северного полушария (верхний левый сектор планеты на снимке) находится яркое белое пятно, которое представляет собой новый назревающий шторм. Скорее всего, он начал формироваться 18 августа — всего за неделю до того, как был сделан этот снимок.

На изображении ниже, на котором объединены слои с ультрафиолетовым, видимым и ближним инфракрасным светом, можно увидеть маленькие красные точки, появляющиеся из белого шлейфа — шторма.

Новый вихрь, по мнению специалистов, продержится на планете дольше, чем большинство других.

Еще одно бросающееся в глаза изменение — шторм Oval BA начал краснеть. Это соседний от БКП шторм (на фотографии ниже БКРС), который возник около 20 лет назад. Иногда астрономы называют этот вихрь младшим Большим красным пятном, так как он когда-то был красным, но с годами побелел.

Однако на новом снимке астрономы отмечают, что его ядро, похоже, снова становится красным.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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