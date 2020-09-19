Музей Восстания Машин открылся в центре Москвы: фоторепортаж

Музей Восстания Машин открылся в Москве в помещениях бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Это рядом со станциями метро Полянка, Кропоткинская и Боровицкая. Неподалеку от входа в музей будет установлен 12-метровый Оптимус Прайм.

Посетители экспозиции смогут окунуться в сказочный мир, населенный персонажами из разных фантастических фильмов: автоботами, десептиконами, супергерои MARVEL и DC, мифическими животными и аниматронными роботами.

«Наша команда первая в мире открыла музей, где все экспонаты созданы из переработанного автохлама. При создании музея была переработана 1 тысяча тонн автомусора, собрано 50 тонн фактурных запчастей, 1000 метров цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5000 поршней. Над производством образов работало 15 кузнецов со всей России, руками которых было создано 150 экспонатов общим весом более 100 тонн», — утверждают сотрудники музея.

Первый Музей Восстания Машин открылся в 2014 году в Санкт-Петербурге. С тех пор, по словам директора Анастасии Гущиной, авторы проекта мечтали об открытии музей в центре Москвы.

«С тех пор мы успешно работали в Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и, конечно, в знаменитом здании-тарелке у метро Текстильщики в Москве. Но нашей мечтой было переехать в центр, и закрытие музея во время пандемии дало нам наконец финальный толчок. Мы переехали. Я уверена, что многие, кто не мог к нам доехать, теперь смогут посетить музей, а те, кто уже были — откроют для себя новое», — сказала Гущина.