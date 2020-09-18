Медики развеяли главный миф о гигиене в период пандемии

Во время пандемии коронавируса многие стали ответственнее подходить к вопросу гигиены: частое мытье рук, дезинфекция поверхностей и отказ от рукопожатий в пользу стандартного приветствия.

Но также были те, кто в страхе подхватить коронавирус в магазине или банке начал мыть все вокруг, включая пакеты, бутылки, упаковки из-под еды, кредитные карточки, ключи и многое другое. Американские ученые из университета Томаса Джефферсона в новой статье решили напомнить о важных аспектах личной гигиены.

Сейчас ученые точно знают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Риск подхватить вирус от какого-то предмета, до которого дотронется зараженный, минимальный.

Эксперты сходятся во мнении, что лучше потратить свое время на мытье рук после возвращения из продуктового магазина, чем на вытирание каждого принесенного домой предмета.

Многочисленные эксперименты показали, что вирус на поверхностях живет очень недолго и только при идеальных условиях. Добиться такого в реальной жизни практически невозможно. Если вы будете придерживаться стандартных правил — мытье рук, дистанцирование и маска в общественных местах, этого будет вполне достаточно, — пишут авторы работы.

Не трогайте лицо!

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что, хотя вполне возможно, что вы можете заразиться коронавирусом, прикоснувшись к поверхности, на которой находится вирус, а затем — к своему лицу, это не считается основным способом распространения вируса. Но это не значит, что риск равен нулю.

Представьте себе, что кто-то кашляет себе в руку, трогает дверную ручку, а вы приходите через минуту и трогаете ту же самую дверную ручку, а потом вытираете нос или трогаете глаза. Тогда риск заразиться повышается, однако вы уже нарушили главное правило — не трогать лицо грязными руками.

Невозможно продезинфицировать все вокруг, но можно чаще мыть руки. Особенно после прогулки и перед едой, считают ученые.