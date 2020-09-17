В Москве бесплатно обучат на блогера

Московский энергетический институт (МЭИ) и образовательная площадка «КиберМосква» запустят 19 сентября совместный проект «Блогинг для всех».

Благодаря ему можно будет совершенно бесплатно обучиться на блогера.

Прием заявок на обучение открыт до 10 октября. Стать учеником может любой в возрасте от 7 до 45 лет.

«Это первая столичная площадка, где основам блогинга будут учить дипломированные преподаватели», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа курса, включающая четыре мастер-класса и четыре лекции, рассчитана на один месяц обучения в двух возрастных группах: до 13 лет и от 13 до 45 лет.

В результате можно будет освоить разные виды видеосъемки, узнать секреты успешной презентации и ораторского искусства, научиться монтировать и делать цветокоррекцию видео. Кроме того, в процессе обучения ученики получат возможность продвигать свои личные страницы в социальных сетях.

Занятия будут проходить в аудиториях МЭИ и павильоне «Умный город» на ВДНХ, а также в онлайн-формате, говорится в сообщении.

Ученики, посетившие как минимум три очных мастер-класса, прослушавшие три дистанционные лекции и успешно прошедшие итоговый тест, получат сертификаты.