Россиянка сорвалась с водосточной трубы при попытке покинуть больницу

Жительница североосетинского города Ардон попала в реанимацию, попытавшись сбежать из больницы Владикавказа.

При попытке покинуть здание через окно третьего этажа хирургического корпуса пациентка 1993 года рождения сорвалась с водосточной трубы.

Как сообщает региональное ГУМВД, с диагнозом политравма она была незамедлительно госпитализирована в реанимационное отделение, где находится в данный момент в тяжелом состоянии.

Пострадавшая поступила в больницу поступила 13 сентября с двусторонней пневмонией. Ранее она была судима за кражу и незаконный оборот наркотических средств, уточняется в сообщении ведомства в Instagram.

В настоящее время по факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа был снят с поезда пассажир. Выяснилось, что он сбежал из городской больницы Нового Уренгоя, куда попал после того, как у него был выявлен COVID-19.

В России известны случаи и массовых побегов из «ковидных» больниц. Так, в апреле в Уфе из закрытой на карантин республиканской клинической больницы, не дождавшись анализов по коронавирусу, сбежали семеро сотрудников. Шестеро из них по решению суда были принудительно госпитализированы снова, но одному беглецу все-таки разрешили остаться дома.