Названа национальность каждого из помывших обувь в святом источнике

Стала известна национальная принадлежность всех мужчин, помывших свою обувь в святом источнике рядом с православным храмом в Калининграде.

Об этом сообщил председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов.

Он уточнил, что в числе тех, кто оказался на скандальном видео, лишь один чеченец. Именно он выложил в соцсети видеообращение, в котором принес свои извинения.

«Все остальные — уроженцы Дагестана, только один, Расул, — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте», — рассказал он изданию «Подъём».

Мирзаджанов добавил, что в настоящее время проводится проверка по факту самовольного оставления этими военнослужащими войсковой части, все они сейчас находятся в расположении части под особым контролем.

По его словам, каждый из них записал видео с извинениями. В ближайшее время эти ролики покажут в Дагестане и Чечне.

Напомним, 14 сентября в Сети широко распространились кадры, на которых группа мужчин восточной внешности, называющая себя мусульманами, моет обувь в источнике с освященной водой рядом с одним из храмов в Калининграде, сопровождая свои действия оскорбительными комментариями в адрес православных верующих.

Комментируя видео, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти молодые люди не были чеченцами и не могут считаться представителями не только республики, но и вообще мусульманами.