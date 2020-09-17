За легализацию в Москве 7,5 тысяч мигрантов двух полицейских будут судить

В Москве перед судом предстанут 9 человек, включая двух полицейских, которых обвиняют в легализации 7,5 тысяч иностранцев.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной преступной группы, граждан России, Таджикистана и Армении, включая двоих сотрудников ОВД. Всем им от 27 до 53 лет.

Они обвиняются в организации незаконной миграции.

С марта по июнь 2019 года участники группы помогли легализоваться в Москве и Подмосковье более 7,5 тысячам мигрантов. Обвиняемые изготавливали подложные бланки миграционных карт, а также подделывали уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства.

«Недостоверные сведения передавались в территориальный орган МВД для миграционного учета входившим в организованную группу сотрудникам полиции, которые вносили эти данные в базу данных», — пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Ридус» писал о том, что перед судом предстанут двое бывших полицейских, которые незаконно поставили на учет более 64 тысяч мигрантов и получили взятки на общую сумму в 44 миллиона рублей.

Также сообщалось, что суд приговорил жителя Екатеринбурга к четырем с половиной годам колонии строгого режима за прописку мигрантов. С августа по сентябрь 2017 года он зарегистрировал в своей квартире 198 иностранцев. С каждого мужчина брал по 500 рублей.

Кроме того, в Нижнем Тагиле тысячи мигрантов получили прописку в бане и поликлинике.