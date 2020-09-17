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СК: Марцинкевич признался в серии убийств перед тем, как покончить с собой

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© Александр Родионов/Ridus.ru

© Александр Родионов/Ridus.ru

Следствию удалось выяснить, что националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, найденный мертвым в одиночной камере СИЗО, может быть причастен к серии убийств лиц неславянской национальности, совершенных с 2003 по 2007 год.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко также рассказала, что о своем решении покончить с собой Марцинкевич сообщил в одной из предсмертных записок, которых в его камере был обнаружено несколько.

По словам Петренко, все эти записки, которые уже были обнародованы в интернете, совершенно реальные, однако следствию еще предстоит установить, как они попали в Сеть.

Представитель СК уточнила, что рядом с телом Марцинкевича были найдены две записки и прощальное письмо женщине, которую он называл гражданской женой. «В нем он также пишет о том, что не видит дальше смысла жить», — рассказала Петренко в беседе с kp.ru.

Она добавила, что можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и свел счеты с жизнью, поскольку мотив для самоубийства у него был очень серьезный.

Петренко пояснила, что в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к двойному убийству, видеозапись которого появилась в 2007 году. В ходе проверки эта информация подтвердилась, а сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступления и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно в связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами и было решено этапировать его в Москву для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет, — подчеркнула Петренко. — Все эти записи у нас есть». По ее словам, Марцинкевич полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, совершенные в прошлом. Поэтому он и решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым тоже был причастен. В частности, Марцинкевич подробно описал обстоятельства еще одного двойного убийства, о котором следователям не было известно, и описал место захоронения жертв. В результате там действительно были обнаружены останки убитых.

По мнению Петренко, нельзя исключать, что после таких признаний Марцинкевич не смог смириться с осознанием тяжести совершенных им преступлений, а также с неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения.

Напомним, тело Максима Марцинкевича было обнаружено в 8 часов утра 16 сентября в камере СИЗО № 3 в Челябинске, где он ждал дальнейшей отправки в Москву. По информации друзей Тесака, перед смертью он жаловался, что ему хотят вменить новое преступление — убийство, которое он якобы совершил в начале 2000-х годов.

Позже в Сети была опубликована фотография его предсмертной записки, в которой говорится о том, что Марцинкевич не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, личный дневник и книгу «Протекционизм и коммунизм» французского экономиста Фредерика Бастиа, а остальные вещи утилизировать.

В свою очередь, новосибирский адвокат Марцинкевича Инна Котлярова заявила о том, что он действительно жаловался ей на пытки, но не собирался кончать жизнь самоубийством.

Ранее красноярский адвокат Марцинкевича Валентина Трофимик заявила «Ридусу», что он не жаловался ей на пытки во время своего заключения в местном СИЗО.

Между тем еще один адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что Максим 9 сентября жаловался на пытки, однако не уточнил, где это было: в Красноярске, Новосибирске или уже в СИЗО.

Другие адвокаты Марцинкевича заявили журналистам, что не верят в версию о его самоубийстве. В частности, адвокат Иван Миронов назвал смерть Тесака «спланированным убийством». Семья националиста намерена настаивать на проведении судебно-медицинской экспертизы и проверки причин смерти.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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