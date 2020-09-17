Найдена странная звездная система, где белый карлик «не пожирает» планету

Эксперты NASA опубликовали исследование, в котором рассказали, что космический телескоп TESS обнаружил странную звездную систему, ранее неизвестную астрономам.

Ее необычность состоит в том, что гигантская газовая планета WD 1856 b вращается вокруг крошечного белого карлика. Обычно все наоборот: небольшая планета вращается вокруг крупной звезды.

Планета WD 1856 b своим размером напоминает Юпитер. Она примерно в семь раз больше звезды WD 1856+534, вокруг которой она вращается. Интересно, что WD 1856+534 — это белый карлик, то есть бывшее ядро красного гиганта.

Интересно, что планета находится очень близко к белому карлику. Она огибает его каждые 34 часа, что в 60 раз быстрее, чем Меркурий облетает вокруг Солнца. Мы никогда не видели такой огромной планеты, вращающейся вокруг такой крошечной звезды, не говоря уже о столь близком расстоянии. Для нас остается загадкой, почему белый карлик в самом начале не поглотил эту планету, — пишут ученые.

Телескоп TESS.

Напомним, что белые карлики рождаются, когда большие звезды, примерно как наше Солнце, достигают последней фазы своей жизни. Когда в них заканчиваются термоядерные реакции превращения водорода в гелий, они раздуваются в красные гигантские звезды, прежде чем сбросить внешние слои и оставить только ядро.



Это ядро — белый карлик, который будет светить еще много миллиардов лет. В процессе превращения в красных гигантов эти звезды будут поглощать любые планеты, которые находятся рядом с ними. Например, когда через много миллиардов лет Солнце вступит в последнюю фазу, оно уничтожит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Так как же выжил газовый гигант WD 1856 b? Ученые считают, что наиболее вероятным объяснением этого является то, что планета первоначально сформировалась далеко от звезды и за пределами досягаемости ее в фазе красного гиганта.



Позже гравитационное воздействие других объектов постепенно двигало планету к карлику. И когда планета подошла к звезде, она уже успела превратиться в «безобидного» белого карлика.