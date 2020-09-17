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Найдена странная звездная система, где белый карлик «не пожирает» планету

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA’s Goddard Space Flight Center

© NASA’s Goddard Space Flight Center

Эксперты NASA опубликовали исследование, в котором рассказали, что космический телескоп TESS обнаружил странную звездную систему, ранее неизвестную астрономам.

Ее необычность состоит в том, что гигантская газовая планета WD 1856 b вращается вокруг крошечного белого карлика. Обычно все наоборот: небольшая планета вращается вокруг крупной звезды.

Планета WD 1856 b своим размером напоминает Юпитер. Она примерно в семь раз больше звезды WD 1856+534, вокруг которой она вращается. Интересно, что WD 1856+534 — это белый карлик, то есть бывшее ядро красного гиганта.

Интересно, что планета находится очень близко к белому карлику. Она огибает его каждые 34 часа, что в 60 раз быстрее, чем Меркурий облетает вокруг Солнца. Мы никогда не видели такой огромной планеты, вращающейся вокруг такой крошечной звезды, не говоря уже о столь близком расстоянии. Для нас остается загадкой, почему белый карлик в самом начале не поглотил эту планету, — пишут ученые.
Телескоп TESS

Телескоп TESS.

Напомним, что белые карлики рождаются, когда большие звезды, примерно как наше Солнце, достигают последней фазы своей жизни. Когда в них заканчиваются термоядерные реакции превращения водорода в гелий, они раздуваются в красные гигантские звезды, прежде чем сбросить внешние слои и оставить только ядро.

Это ядро — белый карлик, который будет светить еще много миллиардов лет. В процессе превращения в красных гигантов эти звезды будут поглощать любые планеты, которые находятся рядом с ними. Например, когда через много миллиардов лет Солнце вступит в последнюю фазу, оно уничтожит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Так как же выжил газовый гигант WD 1856 b? Ученые считают, что наиболее вероятным объяснением этого является то, что планета первоначально сформировалась далеко от звезды и за пределами досягаемости ее в фазе красного гиганта.

Позже гравитационное воздействие других объектов постепенно двигало планету к карлику. И когда планета подошла к звезде, она уже успела превратиться в «безобидного» белого карлика.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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