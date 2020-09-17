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Министр просвещения РФ присоединится к акции РДШ по уборке мусора

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов примет участие в акции «Российского движения школьников» (РДШ) «Экодежурный по стране», которая стартует во Владивостоке 17 сентября. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Может быть, приеду не во Владивосток, но где-то тоже приму участие, — сказал министр. — Главным источником мусора является человек, поэтому именно он и должен заботиться об окружающей среде».

Кравцова поддержал посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он выразил надежду, что акция РДШ вырастет в масштабный проект и затронет все уголки России.

Нам будет что сказать миру. Я надеюсь, что акция вырастет в масштабный проект, наши дети смогут за счет своего опыта обратиться ко всем школьникам мира, — сказал Фетисов.

Ранее во время визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести в регионе «генеральную уборку» и расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей.

Акция РДШ пройдет с 17 по 27 сентября практически во всех регионах России — от Владивостока до Калининграда. Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября. Школьники, которые соберут больше всего мусора, получат призы.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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