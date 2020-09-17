Министр просвещения РФ присоединится к акции РДШ по уборке мусора

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов примет участие в акции «Российского движения школьников» (РДШ) «Экодежурный по стране», которая стартует во Владивостоке 17 сентября. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Может быть, приеду не во Владивосток, но где-то тоже приму участие, — сказал министр. — Главным источником мусора является человек, поэтому именно он и должен заботиться об окружающей среде».

Кравцова поддержал посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он выразил надежду, что акция РДШ вырастет в масштабный проект и затронет все уголки России.

Нам будет что сказать миру. Я надеюсь, что акция вырастет в масштабный проект, наши дети смогут за счет своего опыта обратиться ко всем школьникам мира, — сказал Фетисов.

Ранее во время визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести в регионе «генеральную уборку» и расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей.

Акция РДШ пройдет с 17 по 27 сентября практически во всех регионах России — от Владивостока до Калининграда. Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября. Школьники, которые соберут больше всего мусора, получат призы.