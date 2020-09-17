В Госдуме предложили лишать водительских прав злостных нарушителей ПДД

Агрессивное вождение в России не влечет за собой достаточно сурового наказания, считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его мнению, Правила дорожного движения (ПДД) и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) не эффективны и не способствуют предупреждению ДТП, которые совершают злостные нарушители ПДД.

В связи с этим депутат намерен инициировать внесение поправок в закон, которые предусматривают лишение прав водителей, регулярно нарушающих ПДД.

Афонский также считает, что лишать прав нужно не только за опасное вождение, но, например, и за неоднократное превышение скорости.

При этом он высказался против отмены допустимого порога превышения скорости в 20 км/ч.

«У нас недостаточно порядка на трассах. Когда дороги будут готовы к изменениям, тогда будут введены соответствующие правки», — цитирует парламентария ФАН.

Как писал ранее «Ридус», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подверг острой критике проект поправок в Правила дорожного движения, которые касаются владельцев электросамокатов, моноколес, сегвеев, коньков, скейтбордов, роликовых коньков и других «средств индивидуальной мобильности». По его словам, этот документ создает «взяткоемкую» ловушку, которой могут воспользоваться недобросовестные сотрудники дорожной инспекции.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Минтранс собирается внести изменения в Правила дорожного движения, которые также касаются пешеходов, велосипедистов и водителей.

