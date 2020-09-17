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В Госдуме предложили лишать водительских прав злостных нарушителей ПДД

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Агрессивное вождение в России не влечет за собой достаточно сурового наказания, считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его мнению, Правила дорожного движения (ПДД) и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) не эффективны и не способствуют предупреждению ДТП, которые совершают злостные нарушители ПДД.

В связи с этим депутат намерен инициировать внесение поправок в закон, которые предусматривают лишение прав водителей, регулярно нарушающих ПДД.

Афонский также считает, что лишать прав нужно не только за опасное вождение, но, например, и за неоднократное превышение скорости.

При этом он высказался против отмены допустимого порога превышения скорости в 20 км/ч.

«У нас недостаточно порядка на трассах. Когда дороги будут готовы к изменениям, тогда будут введены соответствующие правки», — цитирует парламентария ФАН.

Как писал ранее «Ридус», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подверг острой критике проект поправок в Правила дорожного движения, которые касаются владельцев электросамокатов, моноколес, сегвеев, коньков, скейтбордов, роликовых коньков и других «средств индивидуальной мобильности». По его словам, этот документ создает «взяткоемкую» ловушку, которой могут воспользоваться недобросовестные сотрудники дорожной инспекции.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Минтранс собирается внести изменения в Правила дорожного движения, которые также касаются пешеходов, велосипедистов и водителей.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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