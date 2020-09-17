Врач назвала самые частые причины осенней аллергии

Американский аллерголог доктор Сьюзен Шувал рассказала, что осенью у многих людей начинается сезонная аллергия, которую многие ошибочно принимают за ОРВИ.

Этой осенью, когда все и так напуганы коронавирусом, врач решила объяснить, как отличить аллергическую реакцию от обычной простуды.

Почему возникает осенняя аллергия

С конца лета и до первых морозов происходит цветение амброзии — ярко-зеленого растения с желтыми цветками, пыльца которых может вызывать аллергическую реакцию. Также с наступлением холодов и осенних дождей появляется сырость, которая ведет к образованию плесени.

Пыльца амброзии, плесень и пылевые клещи — главные провокаторы аллергии. Если каждую осень вы замечаете за собой частое чихание, заложенность и отечность носа, кожный зуд и покраснение глаз, то чаще всего это симптомы аллергии.

Пыльца амброзии не единственный осенний аллерген. Из-за скопления опавшей листвы начинается гниение, а также в куче листьев размножаются споры плесени. В ветреные дни это особенно опасно, так как листья разносятся по всем дворам. Плесень — это еще одна причина, по которой не стоит валяться в сухих листьях ради красивого фото, — говорит Шувал.

Сезон клещей

Пылевые клещи тоже могут вызвать проблемы у осенних аллергиков. Хотя пылевые клещи встречаются в доме в течение всего года, но в осенне-зимний период, когда мы больше времени проводим дома и редко проветриваем помещение, чаще всего происходит обострение аллергии.

Обычно клещи обитают в перьевых подушках, пуховых одеялах, пледах, мягких игрушках и коврах. Пациентам с аллергией на пылевых клещей рекомендуется еженедельно менять постельное белье, чистить ковры и держать запасные подушки и пледы в гипоаллергенных чехлах.

Чем осенняя аллергия отличается от весенней

Симптомы остаются теми же, однако триггеры аллергии отличаются. Общие аллергены — это пыльца. Сейчас существует целый ряд лекарств для лечения сезонной аллергии. К ним относятся антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли, — говорит врач.

Это точно не коронавирус?

Этой осенью и зимой любые проявления инфекционных заболеваний вызывают у людей особую тревогу. Хотя кашель и насморк могут наблюдаться как при сезонной аллергии, так и при COVID-19, симптомы все-таки отличаются.

Высокая температура, ломота в теле и длительность симптомов в большей степени указывают на инфекцию COVID-19.

Действительно, многие обеспокоены тем, что коронавирус будут путать с другими болезнями, например, гриппом или аллергией. На первый взгляд может показаться, что симптомы похожи, но на второй-третий день все становится ясно. Чтобы не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем окружающих, оставайтесь дома и соблюдайте стандартные правила: проветривание комнаты, обильное питье, отдых. Если становится только хуже, то вызывайте скорую. Опытный врач всегда сможет отличить одно вирусное заболевание от другого, — пояснил «Ридусу» вирусолог Анатолий Альтштейн.

Также не стоит забывать, что потеря вкуса, расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, диарея или рвота, не являются распространенными симптомами аллергии на пыльцу, клещей или плесень.

По мнению американского аллерголога, это еще один способ отличить COVID от сезонной аллергии.