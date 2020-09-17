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В СПЧ создадут группу по защите цифровых прав россиян

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет создана рабочая группа по защите цифровых прав граждан. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Цифровизацию не остановить, прогресс, конечно, не остановить. Он дает очень много разного рода положительных, интересных, важных для людей вещей, мы это прекрасно сами знаем и пользуемся. Но есть много привходящих обстоятельств, как и у любого мощного технологического, технического процесса, всегда есть разного рода негативные стороны, негативные аспекты, и они накапливаются, — рассказал Фадеев в интервью РАПСИ.

Проблемы в сфере цифровизации связаны в основном с травлей в социальных сетях, защитой персональных данных и слежкой через камеры видеонаблюдения, добавил правозащитник.

«Защита персональных данных — это вопрос безопасности. Ведь любые злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Если информация так доступна, то мы можем оказаться в руках мошенников. И мы знаем, как растет кибермошенничество в мире и в России», — заключил Фадеев.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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