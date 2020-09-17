В СПЧ создадут группу по защите цифровых прав россиян

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет создана рабочая группа по защите цифровых прав граждан. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Цифровизацию не остановить, прогресс, конечно, не остановить. Он дает очень много разного рода положительных, интересных, важных для людей вещей, мы это прекрасно сами знаем и пользуемся. Но есть много привходящих обстоятельств, как и у любого мощного технологического, технического процесса, всегда есть разного рода негативные стороны, негативные аспекты, и они накапливаются, — рассказал Фадеев в интервью РАПСИ.

Проблемы в сфере цифровизации связаны в основном с травлей в социальных сетях, защитой персональных данных и слежкой через камеры видеонаблюдения, добавил правозащитник.

«Защита персональных данных — это вопрос безопасности. Ведь любые злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Если информация так доступна, то мы можем оказаться в руках мошенников. И мы знаем, как растет кибермошенничество в мире и в России», — заключил Фадеев.