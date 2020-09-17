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Эксперт оценил итоги президентских выборов в Татарстане

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Центральная избирательная комиссия Татарстана зарегистрировала Рустама Минниханова избранным президентом республики. Минниханов победил на прошедших выборах, набрав 83,4% голосов избирателей. Это уже третий президентский срок в его политической карьере.

Минниханов одержал уверенную победу на выборах благодаря своей популярности среди жителей Татарстана, считает председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» Павел Соломонов.

«Он активно занимается благоустройством общественного пространства, строительством и ремонтом спортивных объектов. Качество проведенных работ проверяет лично. Занимается также вопросами городских пассажирских перевозок. Регулярно проводит рабочие визиты на предприятия и в сельские поселения. С содействием Рустама Минниханова были также подготовлены к голосованию с учётом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм избирательные участки в Татарстане. В целом, я думаю, очевидно, что деятельность Рустама Минниханова направлена на развитие нашей республики, заботу о благополучии и безопасности граждан», — заявил эксперт.

По словам Соломонова, результаты выборов в Татарстане были вполне предсказуемы. «Прогноз голосования за Рустама Минниханова — 79,1%, экзитпол — 82,3%», — подчеркнул общественник.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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