Центральная избирательная комиссия Татарстана зарегистрировала Рустама Минниханова избранным президентом республики. Минниханов победил на прошедших выборах, набрав 83,4% голосов избирателей. Это уже третий президентский срок в его политической карьере.

Минниханов одержал уверенную победу на выборах благодаря своей популярности среди жителей Татарстана, считает председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» Павел Соломонов.

«Он активно занимается благоустройством общественного пространства, строительством и ремонтом спортивных объектов. Качество проведенных работ проверяет лично. Занимается также вопросами городских пассажирских перевозок. Регулярно проводит рабочие визиты на предприятия и в сельские поселения. С содействием Рустама Минниханова были также подготовлены к голосованию с учётом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм избирательные участки в Татарстане. В целом, я думаю, очевидно, что деятельность Рустама Минниханова направлена на развитие нашей республики, заботу о благополучии и безопасности граждан», — заявил эксперт.

По словам Соломонова, результаты выборов в Татарстане были вполне предсказуемы. «Прогноз голосования за Рустама Минниханова — 79,1%, экзитпол — 82,3%», — подчеркнул общественник.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.