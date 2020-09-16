«Болезненный вопрос»: Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

В правительстве Хабаровского края начали проводить встречи с участниками долевого строительства, которые в течение нескольких лет так и не смогли получить ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Отмечается, что работа с дольщиками проходит по поручению временно исполняющего губернатора региона Михаила Дегтярева. Ранее он заявил, что вопрос обманутых дольщиков для него «важный и очень болезненный».

«Необходимо рассказать людям о проводимой правительством края работе, отчитаться по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», — сказал Дегтярев в ходе «прямой линии» с жителями.



По данным Telegram-каналов «НЕШПОРТ» и DFO. info, политическая ситуация в Хабаровском крае сейчас довольно стабильна. Межэлитные конфликты отсутствуют. А информационное поле стабилизируется: уже сегодня в СМИ региона наблюдается значительное снижение числа негативных материалов в отношении Дегтярева и руководства России.

«Да, в регионе по-прежнему сохраняется доля активного протеста. Но этот протест имеет ограниченную ресурсную базу со стороны своих заказчиков и направлен на поддержание именно офлайн-активности. Сигналы от таких акций пытаются донести до федерального уровня в рамках дела Фургала, а не в сторону жителей Хабаровского края», — пишут авторы Telegram-каналов.

